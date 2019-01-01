JC Lab - автоматизация торговых систем

Предлагаемое программное обеспечение представляет из себя
комплекс, состоящий из программы определяющей
тенденцию рынка и советника для MetaTrader 4,
который фильтрует сигналы программы и сопровождает сделки.
Комплекс JC Lab позволяет автоматизировать существующие, а так же разрабатывать новые торговые системы на рынке Форекс.
Программа JoySignals служит так называемым "сигнальщиком" - сигналы от программы передаются
в советник Order Tracking, который устанавливается в терминал Metatrader 4. Способы формирования сигналов Вы можете настроить в конфигураторе сигналов или использовать настройки по умолчанию.
Советник Order Tracking принимает сигнал от программы и в зависимости от настроек фильтрует этот сигнал. После открытия сделки советник ее сопровождает
- это может быть техника усреднения, мартингейл, ведение ордера различными трейлингами и так далее. (см. Возможности программ).
Обширность настроек Order Tracking позволяет разрабатывать собственные системы, а так же использовать Ваши пользовательские индикаторы.
Обе программы адаптированы именно для работы друг с другом, таким образом, пользователь получает гибкую торговую систему, которую он может приспособить для своих нужд.
Используя мощный функционал советника Order Tracking Вы сможете разработать собственную торговую систему на основе сигналов программы JoySignals
Программа JoySignals определяет тренд по 18 индикаторам, а конфигуратор позволит настроить способ формирования сигналов
Кроме возможности работать вручную Вы можете включить автоторговлю и установить комплекс на удаленный сервер
Узнавайте первыми о развитии проекта!
JoySignals
Order Tracking
Видео-обзоры продуктов входящих в комплекс JC Lab
Обзор проекта JC Lab
Полный обзор специальной редакции программы JoySignals
Обзор советника Order Tracking и его связка с программой
Внешний вид продуктов входящих в комплекс
После получения оплаты Вы сразу же сможете сможете загрузить и активировать программы
При покупке комплекса JC Lab Вы получаете:
Если Вы не из России, свяжитесь с нами для получения реквизитов на оплату.
4950 руб.
По мере разработки новых торговых систем стоимость комплекса будет возрастать
Так же пользователи выкладывают свои результаты в раздел "Отзывы" vk.com/topic-186810796_40220603
Присылайте свои результаты и торговые идеи на info@jclab.ru
Мы постоянно разрабатываем и тестируем новые торговые идеи. Здесь результаты некоторых из них.
Мониторинг по торговой идее "Консервативная сетка".Реальный счет.Ссылка на идею: vk.com/topic-186810796_40350617
Мониторинг по торговой идее "Удвоние+рибейт".Реальный счет. 115% за 3 дня.Ссылка на идею: vk.com/topic-186810796_40169621
Три дня торговли. Основная торговля велась в 3-й день.Стартовый депозит: $4169, прибыль: $732
Три месяца торговли. Скальпирующая система.Стартовый депозит: $1490, прибыль: $7214
E-mail: sniper_fx@ukr.net
Павел трейдер со стажем. Управляет счетами инвесторов. Поделился своими результатами.
Диалог с Павлом.
Скрин стейтмента Павла.Прибыль: $3245
Павел делится новыми результатами и настройками.
Скрин стейтмента.Прибыль: $1494 за полторы недели
vk.com/mr.advogrand
Евгений разработчик торговых систем, имеет свой канал на YouTube, именно он разработал идею нашей первой торговой системы.
Месяц торговли. Скриншот взят из видео-обзора программы JoySignals на канале Евгения.Стартовый депозит: $6785, прибыль: $1741
Skype: fx.liding
Трейдер. Тестирует стратегию скальпинга с усреднением.
Диалог с Юрием в скайпе.
Скрин стейтмента 1.Прибыль: $976
Скрин стейтмента 2. Очень сильный рывок - примерно с $6300 до ~$8300 за день
vk.com/izapuskalov
Иван занимается обучением трейдингу, а так же разработкой торговых стратегий. Активно учавствует в разработке новых систем с использованием JC Lab.
Месяц торговли. Скриншот с VPS сервера. Стартовый депозит: $1000, прибыль: $8278
Скрин стейтмента Ивана.
Почти 10 часов торговли.Прибыль: $189
vk.com/id17033855
Сообщение от Дениса
Работа по торговой идее "Удвоение". Ссылка на идею: vk.com/jclab?w=wall-186810796_349
vk.com/t.sergey535
Сергей наш активный пользователь.
Комментарий Сергея в группе ВК.
Скрин экрана терминала. Сперва у Сергея не получилось подобрать хорошие настройки, но судя по скрину за полторы недели заработал 50%.
vk.com/gsz_78
Григорий наш активный пользователь. Помимо торговли с помощью комплекса помогает тестировать новые торговые идеи.
Диалог с Григорием.
Скрин истории торговли из терминала за день.
Хочется сказать большое спасибо Артёму и Игорю за их работу.
Поддержка на высоте, всегда помогут.
Женя Гришин респект 👍отличные торговые системы.
Удачи всем и профита!!!
vk.com/wall-186810796_159?reply=164
а так конечно с новыми обновлениями идея супер ...рад что приобрел ваше создание...честь вам и хвала....надо симулятор как следует освоить я думаю это ключ к успеху.
vk.com/wall-186810796_159?reply=193
Отличный проект. Пользуюсь рекомендованными параметрами для разгона депозита. Оттестировал неделю на демо. Сейчас стоит на центовике. Приятно видеть как счёт тихонько увеличивается. Спасибо авторам за оперативную поддержку.
vk.com/topic-186810796_40220603?post=193
Настраивать JoySignals это отличная идея, а привязать ее к роботу идея вообще на УРА! Сам я торгую по программе Joy с усреднением скальпируя и результаты всегда стабильны хороши. если все поставить на автомат то будет пушка... я в теме, наблюдаю.
vk.com/wall-186810796_3?reply=24
Все супер и замечательно! Было бы еще вкуснее если бы вы прикрутили возможность озвучки процесса торговли. То есть к примеру - открыл робот сделку выдал сигнал звуковой, подтянул трал на заданное расстояние снова выдал звуковой сигнал(название сигнала другое и настраивается в советнике).
vk.com/wall-186810796_3?reply=60
Сигналы идут всё отлично. Терминал подхватывает, сделки открывает. Перед установкой удалил старую версию и после перегрузил комп. Работает намного быстрее чем предыдущая версия.
vk.com/wall-186810796_257?reply=264
Потестил работу программы на разгонных сэтах.прирост к депозиту в неделю 100 процентов.Сейчас немного добавлю буду смотреть как все будет.Так что тема рабочая) Ну и как в притче вот вам удочка ловите рыбу.а размер рыбы будет зависит от вас))Так что парням Спасибо.
vk.com/topic-186810796_40220603?post=184
Проект однозначно стоящий. по началу думал развод. Парни постоянно работают над проектом обновляют.За что отдельное спасибо. Тех поддержка постоянно на связи все вопросы решаются быстро. Хотелось бы отметить советник Order Tracking который может работать как в связке с JoySignals. так и отдельно, как сопроводилово я думаю идеальный советник с множеством функций. надеюсь что развитие на этом не остановится
vk.com/topic-186810796_40220603?post=186
Молодцы ребята, хорошую идею воплотили.
vk.com/wall-186810796_3?reply=67
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