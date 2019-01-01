JC Lab - автоматизация торговых систем

Предлагаемое программное обеспечение представляет из себя комплекс, состоящий из программы определяющей тенденцию рынка и советника для MetaTrader 4, который фильтрует сигналы программы и сопровождает сделки.

О проекте

Process

О проекте

Комплекс JC Lab позволяет автоматизировать существующие, а так же разрабатывать новые торговые системы на рынке Форекс.

Программа JoySignals служит так называемым "сигнальщиком" - сигналы от программы передаются в советник Order Tracking, который устанавливается в терминал Metatrader 4. Способы формирования сигналов Вы можете настроить в конфигураторе сигналов или использовать настройки по умолчанию.

Советник Order Tracking принимает сигнал от программы и в зависимости от настроек фильтрует этот сигнал. После открытия сделки советник ее сопровождает - это может быть техника усреднения, мартингейл, ведение ордера различными трейлингами и так далее. (см. Возможности программ). Обширность настроек Order Tracking позволяет разрабатывать собственные системы, а так же использовать Ваши пользовательские индикаторы.

Обе программы адаптированы именно для работы друг с другом, таким образом, пользователь получает гибкую торговую систему, которую он может приспособить для своих нужд.

Гибкие настройки

Используя мощный функционал советника Order Tracking Вы сможете разработать собственную торговую систему на основе сигналов программы JoySignals

Качественное определение тренда

Программа JoySignals определяет тренд по 18 индикаторам, а конфигуратор позволит настроить способ формирования сигналов

Полная автоматизация

Кроме возможности работать вручную Вы можете включить автоторговлю и установить комплекс на удаленный сервер

В нашей группе размещено множество видео-материалов, а так же обсуждаются идеи торговых систем, кроме этого наши пользователи учавствуют в их разработке.

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about

Возможности

JoySignals

  • Расчет тренда по 18 индикаторам и 7 временным интервалам
  • Более 50 инструментов - валюты, криптовалюты, индексы, сырье и акции
  • Встроенный экономический календарь, аналитика и новостная лента
  • Возможность отфильтровать силу сигналов, а так же настроить конфигурацию сигналов

Order Tracking

  • Расчет рисков (фиксированный, процент от стопа, процент от маржи)
  • Ценовой фильтр (фильтрация входа по ценовому тралу)
  • Трейлинг позиций (сопровождение сделок по 10 видам трейлинг стопа)
  • Активация трала и перевод сделки в безубыток при достижении цели
  • Ограничение работы советника по времени и просадке
  • Закрытие всех позиций при достижении определенной прибыли или убытка
  • Одновременная торговля на покупку и продажу
  • Гибкая система усреднения с настройкой уровней и объемов
  • Мартингейл
  • Закрытие всех сделок в определенный час или в конце недели

Видео

Видео-обзоры продуктов входящих в комплекс JC Lab

  • JC Lab

    Обзор проекта JC Lab

  • JoySignals

    Полный обзор специальной редакции программы JoySignals

  • Order Tracking

    Обзор советника Order Tracking и его связка с программой

Купить

После получения оплаты Вы сразу же сможете сможете загрузить и активировать программы

При покупке комплекса JC Lab Вы получаете:

  • Полные версии программ
  • Идеи торговых систем
  • Инструкцию по работе
  • Бесплатные обновления
  • Техническую поддержку
  • Информацию о выходе новых версий
  • Доступ к обучающим материалам

Если Вы не из России, свяжитесь с нами для получения реквизитов на оплату.

Контакты

Комплекс JC Lab

4950 руб.

По мере разработки новых торговых систем стоимость комплекса будет возрастать

Купить

Результаты

Некоторые наши пользователи, помимо своих идей торговли делятся и своими результатами. В этом разделе представлены некоторые из них.


Так же пользователи выкладывают свои результаты в раздел "Отзывы" vk.com/topic-186810796_40220603
Присылайте свои результаты и торговые идеи на info@jclab.ru

  • JC Lab
  • Павел Клепей
  • Евгений Гришин
  • Юрий
  • Иван Запускалов
  • Денис Рязанов
  • Сергей Терёшин
  • Григорий

JC Lab

Мы постоянно разрабатываем и тестируем новые торговые идеи. Здесь результаты некоторых из них.

Мониторинг по торговой идее "Консервативная сетка".
Реальный счет.
Ссылка на идею: vk.com/topic-186810796_40350617

Мониторинг по торговой идее "Удвоние+рибейт".
Реальный счет. 115% за 3 дня.
Ссылка на идею: vk.com/topic-186810796_40169621

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Три дня торговли. Основная торговля велась в 3-й день.
Стартовый депозит: $4169, прибыль: $732

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Три месяца торговли. Скальпирующая система.
Стартовый депозит: $1490, прибыль: $7214

Павел Клепей

E-mail: sniper_fx@ukr.net

Павел трейдер со стажем. Управляет счетами инвесторов. Поделился своими результатами.

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Диалог с Павлом.

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Скрин стейтмента Павла.
Прибыль: $3245

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Павел делится новыми результатами и настройками.

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Скрин стейтмента.
Прибыль: $1494 за полторы недели

Евгений Гришин

vk.com/mr.advogrand

Евгений разработчик торговых систем, имеет свой канал на YouTube, именно он разработал идею нашей первой торговой системы.

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Месяц торговли. Скриншот взят из видео-обзора программы JoySignals на канале Евгения.
Стартовый депозит: $6785, прибыль: $1741

Юрий

Skype: fx.liding

Трейдер. Тестирует стратегию скальпинга с усреднением.

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Диалог с Юрием в скайпе.

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Скрин стейтмента 1.
Прибыль: $976

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Скрин стейтмента 2. Очень сильный рывок - примерно с $6300 до ~$8300 за день

Иван Запускалов

vk.com/izapuskalov

Иван занимается обучением трейдингу, а так же разработкой торговых стратегий. Активно учавствует в разработке новых систем с использованием JC Lab.

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Месяц торговли. Скриншот с VPS сервера.
Стартовый депозит: $1000, прибыль: $8278

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Скрин стейтмента Ивана.

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Почти 10 часов торговли.
Прибыль: $189

Денис Рязанов

vk.com/id17033855

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Сообщение от Дениса

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Работа по торговой идее "Удвоение". Ссылка на идею: vk.com/jclab?w=wall-186810796_349

Сергей Терёшин

vk.com/t.sergey535

Сергей наш активный пользователь.

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Комментарий Сергея в группе ВК.

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Скрин экрана терминала. Сперва у Сергея не получилось подобрать хорошие настройки, но судя по скрину за полторы недели заработал 50%.

Григорий

vk.com/gsz_78

Григорий наш активный пользователь. Помимо торговли с помощью комплекса помогает тестировать новые торговые идеи.

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Диалог с Григорием.

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Скрин истории торговли из терминала за день.

Отзывы пользователей


Хочется сказать большое спасибо Артёму и Игорю за их работу. Поддержка на высоте, всегда помогут. Женя Гришин респект 👍отличные торговые системы. Удачи всем и профита!!!

vk.com/wall-186810796_159?reply=164

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Сергей Терёшин

а так конечно с новыми обновлениями идея супер ...рад что приобрел ваше создание...честь вам и хвала....надо симулятор как следует освоить я думаю это ключ к успеху.

vk.com/wall-186810796_159?reply=193

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Олег Ковальчук

Отличный проект. Пользуюсь рекомендованными параметрами для разгона депозита. Оттестировал неделю на демо. Сейчас стоит на центовике. Приятно видеть как счёт тихонько увеличивается. Спасибо авторам за оперативную поддержку.

vk.com/topic-186810796_40220603?post=193

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Айрат Тукаев

Настраивать JoySignals это отличная идея, а привязать ее к роботу идея вообще на УРА! Сам я торгую по программе Joy с усреднением скальпируя и результаты всегда стабильны хороши. если все поставить на автомат то будет пушка... я в теме, наблюдаю.

vk.com/wall-186810796_3?reply=24

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Евгений Гришин

Все супер и замечательно! Было бы еще вкуснее если бы вы прикрутили возможность озвучки процесса торговли. То есть к примеру - открыл робот сделку выдал сигнал звуковой, подтянул трал на заданное расстояние снова выдал звуковой сигнал(название сигнала другое и настраивается в советнике).

vk.com/wall-186810796_3?reply=60

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Михаил Кравченко

Сигналы идут всё отлично. Терминал подхватывает, сделки открывает. Перед установкой удалил старую версию и после перегрузил комп. Работает намного быстрее чем предыдущая версия.

vk.com/wall-186810796_257?reply=264

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Юрий Касьяненко

Потестил работу программы на разгонных сэтах.прирост к депозиту в неделю 100 процентов.Сейчас немного добавлю буду смотреть как все будет.Так что тема рабочая) Ну и как в притче вот вам удочка ловите рыбу.а размер рыбы будет зависит от вас))Так что парням Спасибо.

vk.com/topic-186810796_40220603?post=184

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Денис Рязанов

Проект однозначно стоящий. по началу думал развод. Парни постоянно работают над проектом обновляют.За что отдельное спасибо. Тех поддержка постоянно на связи все вопросы решаются быстро. Хотелось бы отметить советник Order Tracking который может работать как в связке с JoySignals. так и отдельно, как сопроводилово я думаю идеальный советник с множеством функций. надеюсь что развитие на этом не остановится

vk.com/topic-186810796_40220603?post=186

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Александр Фирстов

Молодцы ребята, хорошую идею воплотили.

vk.com/wall-186810796_3?reply=67

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Вадим Филин

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